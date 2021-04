VIDEO. SpaceX lanza su tercera misión tripulada a la Estación Espacial Internacional

SpaceX envió este viernes una nueva misión tripulada hacia la Estación Espacial Internacional (EEI), la tercera de este tipo del grupo privado desde que Estados Unidos reanudara los vuelos tripulados hacia el espacio.

Con cuatro astronautas a bordo, los estadounidenses Shane Kimbrough y Megan McArthur, el francés Thomas Pesquet (el primer europeo en volar en una cápsula Crew Dragon de SpaceX) y la japonesa Akihiko Hoshide, el cohete Falcon 9 despegó a las 05:49 horas (locales) desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy, en Florida.

“Vuelve a despegar (la cápsula Crew Dragon) Endeavour: cuatro astrounautas de tres países de la Crew-2, de viaje hacia la única e inimitable Estación Espacial Internacional”, declaró un operario de megafonía.

A flight-proven Falcon 9 and Dragon fly four astronauts to the @space_station pic.twitter.com/Skp4j1qbnC

— SpaceX (@SpaceX) April 23, 2021