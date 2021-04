Senador Leahy: “Guatemala enfrenta hoy una crisis que determinará el futuro de la alianza con Estados Unidos”

Mediante un comunicado oficial, el senador de de los Estados Unidos de Vermont, Patrick Leahy, se refirió a la coyuntura del país indicando que “la independencia judicial está amenazada en Guatemala”.

Judicial independence is under threat in Guatemala. Whether the country’s political and economic elites allow magistrates to be selected for their integrity and professional qualifications, will determine if they can be credible partners of the U.S.

