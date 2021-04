El capítulo tres de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” expuso la rivalidad entre el famoso y Cristian Castro, la cual inició durante la década de 1990 y que continúa hasta la fecha como lo mencionó el mismo hijo de Verónica Castro en 2019.

Netflix reveló que la enemistad entre ambos artistas inició tras el repunte de la carrera del intérprete de “Azul“, pero su relación atravesó otros altibajos.

Los famosos siempre han estado vinculados de alguna u otra forma, ambos iniciaron en el medio artístico desde niños y comparten el mismo género musical. Sin embargo, fue Cristian Castro quien confesó en un programa argentino la razón por su enemistad.

En 2019 el hijo de Verónica Castro compartió los detalles: señaló que si mantuvieron una amistad durante varios años pero todo terminó cuando ambos se interesaron por la misma mujer, Daisy Fuentes.

“No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo, donde íbamos a andar en jetsky y todo esto. La verdad es que me decepcionó un poco su personalidad”, aseguró Cristian Castro en Podemos hablar.

El cantante señaló que a principios de los noventa mantuvo un romance con Daisy Fuentes hasta que Luis Miguel interfirió en su relación.

“Yo estaba saliendo con una chica, que se llama Daisy Fuentes, y él (Luis Miguel) vino a meterse, eso fue lo que nos distanció. A mí no me distanció de él, yo lo dejé meterse porque lo quiero mucho (…) La empezó a enamorar y ella me lo decía. Sentí que era un hermano, Luis Miguel, y que realmente le gustaba Daisy. Le dije: ‘Mira Daisy, lo mejor es que pruebes con este chico'”, confesó.

Cristian Castro aseguró que él no guardó ningún resentimiento.

“A partir de ahí él se hace el ofendido, cuando yo realmente era el que tenía la ropa dentro de la casa de Daisy. Yo debería estar molesto. Solamente quiero tener mi amistad de vuelta con él y que una mujer, que fue una coincidencia. La verdad que no lo tome tan a pecho”, agregó en el 2019.

Hasta la fecha, Luis Miguel no ha tocado el tema, como se sabe siempre ha sido muy reservado con su vida.

