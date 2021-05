Senador republicano Bill Hagerty visita el país; se reúne con Giammattei

El senador república del estado de Tennessee, Bill Hagerty, quien también se miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, realizó una visita oficial al país y sostuvo una reunión con el presidente Alejandro Giammattei.

El funcionario estadounidense anunció a través de sus redes sociales que realizaría un viaje a nuestro país así como a México para tratar diversos temas.

I’m headed to Guatemala and Mexico this week—my first international trip since taking office—to get to the bottom of how the U.S. can stem the national security crisis at our southern border. #BidenBorderCrisis | @FoxNews https://t.co/96xqmHHk1O

— Senator Bill Hagerty (@SenatorHagerty) May 5, 2021