CC notifica a pesquisidora que Gloria Porras no goza de antejuicio

La Corte de Constitucionalidad (CC) notificó a la comisión pesquisidora del Congreso que conoce el proceso de antejuicio contra Gloria Porras que la exmagistrada no goza de inmunidad.

Mario Taracena, presidente de la referida sala legislativa, indicó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión para conocer en detalle el oficio remitido por el alto tribunal.

En el documento señala que los artículos 270 de la Constitución Política y 168 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad refiere las circunstancias en las que se desempeñan los magistrados de la CC.

Las leyes detallan que quienes gozan de antejuicio son los togados y, que para tener dicha calidad, los profesionales deben haber sido juramentados y tomar posesión del cargo.

“Situación que no ocurre con la profesional Gloria Patricia Porras Escobar, quien no fue juramentada y, por ende, no ha tomado posesión del cargo”, refiere.