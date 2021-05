Habilitan puesto de control para combatir el contrabando

El Gobierno de Guatemala inauguró este jueves un puesto de control interinstitucional en Patzicía, Chimaltenango, como parte de las acciones para combatir la defraudación y el contrabando.

Se trata de un proyecto desarrollado con apoyo de los Estados Unidos, la iniciativa privada y gestionado por las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

El presidente Alejandro Giammattei detalló que se trata del cuarto punto de este tipo que se habilita en el país.

Asimismo, agregó que fortalecer la cultura tributaria se traducirá en desarrollo humano para los guatemaltecos.

Aseguró que este tipo de iniciativas está dando resultados, pues tan solo en 15 días se recuperaron más de Q500 mil como producto del contrabando.

Y al final son fondos para el Estado, que se devuelven a la población en servicios de salud, educación, seguridad y diversas obras, dijo.

El gobernante compartió que el plan es terminar el 2021 con nueve puestos funcionando.

Se espera que estos cuenten con bahías para cumplir con el deber de verificar, pero evitar afectar el tráfico.

El gobernante aseguró que no hay mejor manera que basarse en resultados para medir la gestión de las autoridades.“Creo que podemos decir que nosotros los hemos tenido”, manifestó.

Indicó que se han dado avances en la recuperación del país y que ello se refleja en las cifras de recaudación tributaria del 2021.

En enero se cumplió con la meta de recaudación en un 101%, en febrero se logró cubrirla con el 104.5% y en marzo fue de 115.9%.

Mientras tanto, abril se cerró con 26.8% por arriba de lo esperado, es decir, un 126%, destacó.

Los números del país son buenos, solo aquel que no quiere verlos, porque no le interesa, los descalifica, argumentó.

Por aparte, Giammattei aseguró que los buenos resultados se han dado por la confianza que hay en la cooperación internacional, en entes privados y la mayoría de la población en las acciones que se están ejectuando.

En su opinión, se requieren esfuerzos de país para resolver los graves problemas estructurales que se tienen desde hace mucho tiempo.

“Lo que no podemos seguir permitiéndonos es no hacer nada, a pesar de que en este país por hacer es más criticado uno que por no hacer”, manifestó.