Las saludos de felicitación, flores y demás detalles marcaron este 10 de mayo para muchas mujeres, pues se conmemora el Día de la Madre.

Emisoras Unidas conversó con algunas de las guatemaltecas que se encontraban este lunes en el Paseo de la Sexta, zona 1 capitalina, con relación a cómo celebran esta fecha.

También se les consultó qué significa para ellas haber dado vida y poder compartir su tiempo con sus hijos, no importando la edad que tengan.

Primer Día de la Madre

Sandra López dijo que es la primera vez que celebra esta fecha especial, pues su bebita tiene apenas un año. Indicó que poder tenerla la hace feliz y le da gusto que puedan jugar juntas.

“Si no estoy con ella es como si no tuviera nada. No considero cansado ser mamá. Vendo números de la lotería, luego voy a mi casa y hago las tareas como lavar ropa y cocinar. Cuido a mi bebé, le preparo atol y le doy su comida”, mencionó.

En tanto, María Gómez, 26 años, aseguró sentirse orgullosa de sus tres hijos. “Se llaman Eliú Alexander, José Roberto e Itan Baltazar”, compartió.

“Ellos son la fuerza que Dios manda. Ser madre es lo más bonito que hay en el mundo”, expresó.

La entrevistada aseguró que ser mamá le ha permitido convertirse en una persona más fuerte para poder enfrentar “los golpes que la vida”.

Amor incondicional

Krista Hernández, quien tiene cinco hijos, aseguró que es inexplicable el sentimiento de ser mamá, pues se trata de un amor incondicional.

“Mis niños me dicen que me quieren y aprecian. Hoy me dan mucho afecto y tratamos la manera de estar todos unidos”, relató.

“Nuestra labor no es tan fácil, pero con Dios la vamos emprendiendo cada día”, concluyó la entrevistada.

Para Jennifer Pérez, 27 años, el nacimiento de sus dos hijos, una niña y un niño fueron muy especiales y marcaron su vida

“Para mí ser madre es todo, por ellos es que uno lucha día a día”, dijo.

Asimismo, felicitó a las demás madres guatemaltecas y les deseó fuerza y ánimo, pues a su criterio, madre perfecta no hay. Aunque consideró que para los hijos siempre su propia mamá es la mejor.

Lucha de amor

Para María Albertina España, de 54 años, ser madre le ha dado satisfacciones, pero también ha significado un escenario complicado que requiere su lucha constante para velar por el bienestar de su hijo.

“Mi hijo está enfermo y por la situación que estamos pasando busco que las personas me ayuden”, dijo.

La guatemalteca compartió que es difícil ser mamá porque debe ver qué puede hacer para costear los gastos de su niño.

A pesar de lo que enfrenta, no duda en asegurar que para ella su hijo “vale oro”.

Finalmente, compartió un saludo para todas las mujeres que tienen el privilegio de haber dado vida.

“Que Dios bendiga a las madrecitas, que las guarde y las cuide y salgamos adelante. Que Dios la bendiga y las guarde de la enfermedad”, mencionó.

* Con información de Oliver de Ros y Sandy Pineda, Emisoras Unidas 89.7