Rechazan a Henry Cavill de un papel por estar “gordito”

Pese a ser sumamente atractivo y de tener una complexión de envidia, las cosas no fueron fáciles para Henry Cavill al principio de su carrera.

Según se reveló, al actor le fue muy complicado encontrar algún papel que lo llevara al éxito, incluso en su constante búsqueda de castings fue rechazado de uno, supuestamente por estar “gordito”.

Actualmente, es reconocido por dos papeles que le han dado una gran popularidad en todo el mundo: Superman y Geralt de Rivia, en The Witcher.

Uno de sus mayores atractivos, dentro y fuera de la pantalla, es su sexy musculatura con la cual arranca miles de suspiros.

Sin embargo, en 2005 cuando estuvo muy fuerte el rumor de que sería él quien interpretaría a James Bond en Casino Royale, pero el director Martin Campbell desechó la idea al considerar que era muy joven para el papel.

En ese entonces solo tenía 22 años, y lo que ma´s destrozó su sueños fue que Cambell le dijo que estaba un “poco gordito”.

De acuerdo con una entrevista que otorgó a Men’s Health, Henry Cavill relató cómo sucedieron las cosas.

Para hacer el casting tenía que hacer una escena en un baño, en el que solo usaba una toalla, pero al salir a escena el director Martin Campbell se limitó a decirle: “Se te ve un poco gordito, Henry”.

Aunque después de ese rechazo se fue un tanto decepcionado de la situación, para Henry Cavill esto significó que tenía que prepararse más, pues él mismo aceptó que en 2005 no estaba listo, no se había preparado para interpretar al agente 007.

“No sabía cómo hacer dieta y entrenar. Me alegra que Martin me dijera algo así, porque respondo bien a la verdad. Me ayuda a mejorar”, indicó.