Usuarios reaccionan ante el “reencuentro” de Jennifer Lopez y Ben Affleck

17 años después de cancelar su boda, Jennifer Lopez y Ben Affleck están de nuevo juntos, según confirmaron múltiples fuentes a medios internacionales.

Luego de que los famosos aparecieron por separado en el concierto solidario VAX LIVE grabado en un estadio de Los Ángeles, disfrutaron de una escapada a una estación de esquí en Montana, confirmó una fuente a E! News, y añadió: “Estaban solos”.

También la revista People agregó que Jennifer Lopez y el actor fueron fotografiados viajando juntos en un automóvil cerca de un centro turístico en Big Sky, donde Affleck tiene una casa.

El diario Daily Mail publicó las fotos que confirman el posible romance. En las imágenes aparecen juntos durante sus breves vacaciones y luego llegando a Los Ángeles en un vuelo privado.

“Jennifer pasó varios días con Ben fuera de la ciudad. Tienen una fuerte conexión. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz”, dijo una fuente a People.

El hecho ocurre un mes después de que se anunciara la separación de Lopez con Alex Rodríguez, luego de estar cuatro años juntos.

Jennifer y Ben comenzaron a salir en julio de 2002 mientras filmaban “Gigli”. El actor le propuso matrimonio ese mismo año. Sin embargo, su boda, prevista para septiembre de 2003, se pospuso solo cuatro días antes de la fecha. Meses después confirmaron que se habían separado oficialmente.

Posteriormente de que se diera a conocer la noticia, usuarios reaccionaron en redes sociales:

