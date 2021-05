Christian Nodal se inspira en grupo de K-pop para radical cambio de look

Christian Nodal es uno de los cantantes que goza de gran popularidad y su talento sobre el escenario lo ha llevado a ganarse el corazón del público. Aunque su talento es magnífico ha recibido muchas críticas por su relación con Belinda, ya que algunos aún afirman de que la cantante mexicana se aprovecha de la fama del joven.

Ahora, el famoso ha dado de qué hablar al lucir su nuevo cambio de look inspirado en el K-pop.

El cantante ha demostrado en más de una ocasión que no teme realizar grandes cambios en su apariencia, tanto en su atuendo con algunas modificaciones que pueden ir desde tatuajes hasta pintarse el cabello.

A qué grupo de k pop me uno?😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/UA9HzAaNE4 — NODAL (@elnodal) May 10, 2021

El intérprete de “Adiós amor” se sumó a una de las grandes tendencias que caracteriza a las estrellas K-pop, quienes visten con colores llamativos y looks extravagantes. Christian Nodal mostró a sus seguidores que se pintó el cabello con tonos rosados.

“¿A qué grupo de K-pop me uno?”, comentó en su publicación y compartió una fotografía en donde luce su nuevo look.

“Parece de esos otakus que no se bañan compadre”, “Nada que ver tu estilo, no te luce”, “Oye Nodal de verdad no te miras nada bien”, “Igual a Edwin Luna pintándose el pelo cuando no lo luce”, fueron algunos de los comentarios.

