OMS advierte que el segundo año de la pandemia será más mortal que el primero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este viernes que el segundo año de la pandemia de Covid-19 está matando más gente que el primero.

En conferencia de prensa, Tedros Adhanom Ghebreyesus, jefe de la OMS, lamentó esta situación y recordó que al menos 3.3 millones de personas en todo el mundo han muerto por la enfermedad.

Trickle down vaccination is not an effective strategy for fighting a deadly respiratory virus. #COVID19 has already cost more than 3.3 million lives and we’re on track for the second year of this pandemic to be far more deadly than the first. #ACTogether for #VaccinEquity now!

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 14, 2021