En conferencia de prensa este viernes, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, llamó a los gobiernos internacionales a abstenerse de vacunar contra el Covid-19 a niños y adolescentes, y a destinar esas dosis al sistema Covax.

El director de la agencia de la ONU advirtió, además, que al ritmo actual de propagación del coronavirus, el segundo año de la pandemia será “mucho más mortífero” que el primero.

