OMS clasifica como “preocupante” la variante del Covid-19 descubierta en India

Este lunes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó como “preocupante” la variante del Covid-19 descubierta en India, la B.1.617, la cual es más resistente y contagiosa.

Maria Van Kerkhove, responsable técnica de la lucha contra el Covid-19 en la OMS, señaló que, además de que hay informes que señalan que esta variante es más contagiosa, esta también parece tener un grado de resistencia a las vacunas.

La experta precisó que más detalles serán publicados el martes, en el informe epidemiológico semanal de la OMS, aunque apuntó que faltarían muchas investigaciones sobre esta variante, especialmente por la vía de la mayor secuenciación, “para saber la cantidad de ese virus que circula” y también el grado de “intensidad” con que atenúa la eficacia de las vacunas.

“No tenemos nada que sugiera que nuestros diagnósticos, medicamentos y vacunas no están funcionando. Y eso es importante”, añadió, insistiendo en que hay que seguir aplicando las medidas sanitarias como la distancia social, el uso de la máscara y la reducción de los contactos.

Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/6SISISeZOT

— World Health Organization (WHO) (@WHO) May 10, 2021