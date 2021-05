En EE. UU., vacunados contra el Covid-19 pueden dejar de usar mascarilla

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC) anunciaron este jueves que los vacunados contra el Covid-19 en el país pueden dejar de usar mascarilla en espacios interiores y de mantener distanciamiento físico.

En una sesión informativa en la Casa Blanca, la directora de los CDC, Rochelle Walensky, dijo que “todo aquel que esté completamente vacunado puede participar en actividades en espacios interiores y exteriores, pequeños o grandes, sin llevar mascarilla o (mantener) distancia física”.

Los CDC, no obstante, siguen recomendando el uso de mascarilla a las personas vacunadas al viajar en transporte público (aviones, autobuses, trenes), así como en aeropuertos y estaciones de tren.

UPDATE: If you are fully vaccinated against #COVID19 , you can resume activities without wearing a mask or staying 6 feet apart, except where required by federal, state, local, tribal or territorial laws, incl. local business and workplace guidance. More: https://t.co/FJMon7WlFO

Actualmente, alrededor del 35 % de la población estadounidense, unos 117 millones de personas, han recibido la o las dosis de vacuna necesarias (la vacuna de Johnson & Johnson se administra en una sola inyección, mientras que las de Pfizer y Moderna requieren dos).

Walensky explicó que la decisión se tomó a la luz de estudios científicos que demostraron que las vacunas son efectivas incluso contra infecciones asintomáticas y variantes circulantes.

Los viajeros internacionales completamente vacunados que lleguen al país aún deben hacerse la prueba dentro de los tres días posteriores a su vuelo, o mostrar documentación de recuperación de Covid-19 en los últimos tres meses.

Walensky aclaró, además, que las personas inmunodeprimidas deben hablar con su médico antes de dejar la mascarilla.

Se ha demostrado que las personas inmunodeprimidas no responden tan bien a las vacunas.

La nueva recomendación está sujeta a cambios si la situación empeora.

Tras el anuncio, el presidente estadounidense, Joe Biden, se refirió al respecto en su cuenta de Twitter, donde, a pesar de la buena noticia, recordó una “simple regla” a todos sus compatriotas:

“La regla ahora es simple: vacúnense o usen mascarilla hasta que lo hagan. La decisión es suya”, escribió el mandatario en un tuit publicado en su cuenta oficial.

The rule is now simple: get vaccinated or wear a mask until you do.

The choice is yours.

— President Biden (@POTUS) May 13, 2021