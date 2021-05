José Manuel Contreras será operado y queda fuera de los partidos ante San Vicente y Curazao

A días de reiniciarse las eliminatorias de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022, la Selección Nacional tendrá una baja inesperada.

Se trata del experimentado volante José Manuel “el Moyo” Contreras, quien terminó con molestias en una de sus rodillas tras la final de vuelta entre Comunicaciones y Santa Lucía por el Torneo Clausura 2021.

Contreras será intervenido quirúrgicamente este miércoles y no le dará tiempo de llegar a los duelos frente a San Vicente & las Granadinas, del 4 de junio, y tampoco para el trascendental juego como visita ante Curazao, del 8 de junio.

Baja sensible

La ausencia de Contreras se convertirá en una baja sensible en el armado de Amarini Villatoro, no solamente por sus características futbolísticas, si no por el liderazgo del “10” de Comunicaciones.

Según se ha podido conocer, Villatoro no convocaría a otro futbolista para suplir la ausencia de Contreras y afrontará dichos compromisos con la última nómina que se dio a conocer.

El “Moyo” había sido parte de la Azul y Blanco en los cotejos ante Cuba e Islas Vírgenes, los cuales fueron saldados con victorias.

Sancionado

Por aparte, el Órgano Disciplinario de la Liga Nacional impuso una sanción a José Manuel Contreras y a Jorge Aparicio por la polémica celebración que hicieron en la quinta anotación blanca durante el cotejo frente a los lucianos, en la disputa por el título.

Contreras y Aparicio fueron castigados con un partido de suspensión, el cual deberán cumplir en el inicio del Torneo Apertura 2021, además de una multa de Q500.

“Los miembros de este organismo disciplinario hemos tenido conocimiento, por diversos medios de comunicación, de las acciones de gesticulación obscena llevadas a cabo por los jugadores José Manuel Contreras y Jorge Aparicio durante el partido final”, es parte de lo emitido por el ente.