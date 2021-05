Erick Barrondo ratifica su clasificación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio

El marchista originario de San Cristobal, Alta Verapaz, Erick Bernabé Barrondo se ha clasificado a los Juegos Olímpicos de Tokio, que se realizarán del 23 de julio al 8 de agosto.

Barrondo representará a Guatemala en la modalidad de los 50 kilómetros y recibió el aval para participar en las justas veraniegas gracias a su posición en el ranquin de la Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo (IAAF).

La IAFF realizó este martes el corte de los mejores clasificados y Barrondo se ubicó en la posición 32 de los 60 que irán a Tokio.

Ambassador of India, Mr. B.S. Mubarak, met Guatemalan Olympic Medalist @ERICKBARRONDO14 to discuss #IDY2021 in Guatemala City as well as how #Yoga contributes to one's wellbeing, harmony and peace. Best wishes to Mr. Barrondo in the upcoming #TokyoOlympics🏅@moayush @BarrondoTeam pic.twitter.com/yJ1LrXDGg1

— India in Guatemala (@IndiaInGuate) May 25, 2021