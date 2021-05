Kevin De Bruyne sufrió doble fractura en su rostro tras el choque con Rüdiger

El mediocampista belga del Manchester City Kevin De Bruyne sufre dos fracturas en el rostro tras su violento choque con un defensa del Chelsea durante la final de la Liga de Campeones, el sábado en Porto, a menos de dos semanas de la Eurocopa, anunció el jugador este domingo en Twitter.

“Vuelvo del hospital. El diagnóstico es una fractura severa de nariz y una fractura de la órbita izquierda. Ahora estoy bien. Estoy decepcionado por ayer (sábado), evidentemente, pero volveremos”, escribió De Bruyne en su cuenta.

Hi guys just got back from the hospital. My diagnosis is Acute nose bone fracture and left orbital fracture. I feel okay now. Still disappointed about yesterday obviously but we will be back

