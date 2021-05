Piloto de MotoGP fallece a los 19 años tras sufrir accidente en los ensayos libres

El piloto suizo de Moto3 Jason Dupasquier, que sufrió un accidente el sábado en la sesión de calificación del Gran Premio de Italia, murió este domingo a los 19 años, anunció el Mundial de motociclismo de velocidad en un comunicado.

“Pese a los esfuerzos del equipo médico del circuito y de todos los que se ocuparon luego del piloto suizo, el hospital (Careggi, de Florencia) anunció que desgraciadamente Dupasquier ha fallecido”, precisó.

El hospital, por su parte, confirmó a la AFP “el inicio del proceso de constatación de la muerte cerebral, debido a las lesiones cerebrales incompatibles con su supervivencia”.

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier

On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones

You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) May 30, 2021