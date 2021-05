El youtuber Gaurav Sharma fue detenido en Nueva Delhi, India, por maltrato animal, después de que elevara a su perro atándolo a globos de helio.

El joven de 27 años, con 4.16 millones de suscriptores en YouTube, ató a su perro a una decena de globos inflados con helio, lo llevó a un parque y lo soltó hasta que la mascota se elevó varios metros.

Tras la publicación del video el Gaurav Sharma fue denunciado por maltrato animal y posteriormente detenido.

Sin embargo el youtuber ya salió libre aunque tuvo que eliminar las imágenes de su canal y pedir una disculpa pública afirmando que no volvería a poner en riesgo a su perro llamado Dollar.

Aseguró también que cuando lo ató a los globos de helio tomó todas las medidas de seguridad pertinentes.

Tied a dog with helium balloons that flew to the third floor of a building what a shameful activity has done by this so called youtuber gauravzone aka Mr. Gaurav Sharma for fame, this incident could lead to death of his dog. #dogs .@PetaIndia #PETA pic.twitter.com/TLzYu244Vr

— namita singh (@namitas34481129) May 27, 2021