¡Irreconocible! Rebel Wilson levanta pasiones al posar con atrevido traje de baño

Rebel Wilson ha conquistado el mundo de la comedia durante un buen tiempo obteniendo millones de fans alrededor del mundo. Su éxito más reciente en la cinta Taika Waititi, Jojo Rabit dejó a las audiencias con una grata satisfacción.

Tras haberse estrenado en cines la película de sátira sobre el gobierno de Hitler, la actriz ha dado un cambio drástico de look y sus fans ahora aplauden su súbita pérdida de peso.

En su última fotografía, la famosa luce irreconocible y al momento tiene miles de halagos.

Sin embargo, no todo ha sido felicidad para la protagonista de la serie Workaholics, Una Noche en el Museo, Pitch Perfect, entre otras. En la publicación más reciente InStyle, admitió que sintió una profunda tristeza por lucir en su mejor momento a los 40 años.

En el 2020, Rebel Wilson, reveló que aprovecharía el encierro en pandemia para tener “su año más saludable”.

“Ahora que sé que puedo hacerlo, a veces me siento triste por no haberlo hecho antes. Quizás debería haberlo intentado cuando tenía 30 años, no 40. Pero el viaje de todos es diferente, y no es una carrera ni una competencia”, dijo a InStyle.

“Siento una empatía natural por cualquiera que lucha con problemas de peso porque eso es algo con lo que siempre he luchado”, agregó en entrevista a la publicación. “Cualquiera puede salir a caminar y beber más agua y hacer cosas pequeñas y consistentes que mejorarán su vida. No es demasiado tarde para empezar, no importa la edad que tenga”.

Ahora la famosa ha cautivado a sus seguidores con una fotografía donde luce su esbelta figura utilizando un sensual traje de baño.

