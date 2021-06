Velasco: La vacuna contra Covid-19 está “súper indicada” para diabéticos

Este martes en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se dieron a conocer recomendaciones para los pacientes diabéticos en el marco de la pandemia del Covid-19.

Raúl Velasco, presidente de la Asociación de Endocrinología de Guatemala, detalló que los pacientes diabéticos tienen el mismo riesgo de infectarse que una persona sin esa comorbilidad.

La diferencia está que si se infecta, su forma de responder será diferente a la de los demás, manifestó.

“Por ello debemos tener claro que está súper indicada la vacunación en una persona diabética y con otras comorbilidades”, destacó el entrevistado.

De acuerdo con el médico, la tendencia mundial de la comunidad científica médica así lo señala, pues esta población no se pueden defender como quienes no tienen padecimientos.

Específicamente sobre las personas con diabetes, dijo que el control metabólico es mandatorio para evitar infecciones como la del Covid-19 u otras.

En ese sentido, es necesario que sus controles de glucosa y hemoglobina glicosilada deben estar lo más cercano a lo normal, lo que evitará que su sistema inmune sea inmunodeficiente a la hora de competir contra cualquier virus o bacteria.

“Entonces, lo que se recomienda es que antes de vacunarse tenga un control metabólico normal”, enfatizó.

Con relación a las posibles reacciones secundarias ante la vacuna, dijo que dependerá de la situación de cada paciente y cómo presente la enfermedad en ese momento.

“Si el paciente diabético está metabólicamente bien se debe de defender como el resto de personas, pero si el está mal controlado o tiene otras comorbilidades como hipertensión u obesidad, no se va a defender bien”, señaló.

Velasco compartió que en Estados Unidos, que es el segundo país en el mundo con población obesa y, por lo tanto con posible diabetes, se han administrado casi 300 millones de dosis de vacunas.

Indicó que no se han reportado muertes con incidencia directa relacionada con las vacunas contra el coronavirus.

Velasco expresó que la vacunación es necesaria porque es la única forma de vencer el coronavirus.

“El virus necesita entrar a mi cuerpo y yo tengo la puerta abierta. La forma de tener la puerta cerrada es vacunándome. Y si todos nos vacunamos el virus no entra a ningún cuerpo, nadie se infecta y nadie se muere”, concluyó.

#EUCoronavirus Inicialmente se ingresarán al sistema los listados de pacientes atendidos en instituciones de salud https://t.co/RGlpn5rngU — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) May 21, 2021

La “década perdida” de los diabéticos

El entrevistado dijo que cuando se hace el diagnóstico de diabetes se habla de una “década perdida”, es decir que quienes padecen la enfermedad pasaron al menos diez años teniéndola, pero sin saberlo.

“Esto quiere decir que la persona puede tener la enfermedad, pero no se presentan síntomas característicos, pues los órganos van aguantando hasta que ya no pueden más”, explicó.

Entre los signos que pueden evidenciar que se sufre de diabetes se encuentran orinar demasiado, sentirse cansado y tomar mucho agua, mencionó el experto.

Aunque compartió que hay gente asintomática diabética y también se habla de la prediabetes, que es una etapa antes de confirmarse el padecimiento.

“A veces resulta que al hacerse un test de glucosa los pacientes se enteran de que tienen diabetes, sin antes tener sospechas, pues podría tratarse de quienes tienen peso adecuado y alimentación regular”, comentó.

En el caso de los que tienen una vida sedentaria y presentan obesidad el riesgo es mayor y pueden tenerla sin saberlo.

Finalmente, aclaró que si una persona que no sabe que es diabética se va a vacunar no tiene ningún riesgo, pues todavía su estado de salud está bien, así que no se debe temer por efectos secundarios.