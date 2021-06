Blinken señala liderazgo de Harris para atender migración y otros temas

El jefe de la diplomacia estadounidense, Antony Blinken, se refirió este lunes a la visita que realiza la vicepresidenta de ese país, Kamala Harris, a Guatemala y México.

Por medio de un mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario de Estado resaltó el liderazgo de la funcionaria para lograr avances en los esfuerzos diplomáticos de la nación norteamericana.

Además, aseguró que abordar las causas fundamentales de la migración irregular es una de las principales prioridades de esta administración.

Por lo que agradeció a la vicemandataria por discutir este tema durante su viaje de esta semana a la región.

Addressing the root causes of irregular migration is a top priority for this Administration. Thankful for @VP Harris's leadership in advancing our diplomatic efforts to discuss these issues during her trip this week to Mexico and Guatemala. https://t.co/wSpHvo2HRG

