La solicitud de antejuicio contra magistrados y exmagistrados del Organismo Judicial (OJ) por su posible participación en el caso “Comisiones paralelas 2020” genera expectativas para que avancen y se trasladen al Congreso.

Debido a que la petición del retiro de inmunidad es contra los mismos funcionarios de la CSJ. Estos deberán inhibirse y tendrán que nombrarse a magistrados suplentes. Quienes serán los que decidirán si procede y se conforman las comisiones pesquisidoras por los diputados.

El abogado Rafael Maldonado no descarta que por la situación actual entre la Corte Suprema y las Salas de Apelaciones, los magistrados que conocerán los antejuicios los declaren sin lugar, ya que considera que hay algo “turbio” entre los profesionales.

Mientras que el exmagistrado Luis Fernández Molina resaltó que será una “prueba de fuego para los magistrados” que conozcan la petición del MP.

El profesional del Derecho recordó que los jueces que conocerán la solicitud se convierten en analistas. Por lo que su decisión mostrará si “están acomodados a un sistema político o analizaron los medios que presentó el MP de que hay indicios para que avance el proceso”.

Fernández Molina explicó que los magistrados señalados deben inhibirse, pues los únicos que pueden conocer temas relacionados con ellos son los magistrados de la CC.

La mención que hace Fernández Molina se debe a que los magistrados tanto de la CSJ como de las Salas de Apelaciones son nombrados por los diputados y desde el año pasado los congresistas han atrasado la designación para el OJ.

Desde hace tres años, el ente investigador mencionó la posibilidad de que políticos y magistrados negociaron la elección de funcionarios de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones. Con tal de designar a familiares y conocidos en puestos donde se deciden los procesos penales por corrupción e impunidad.

El abogado del bufete Sigüenza & Carrascosa, César Sigüenza, explicó que, en caso de que proceda la solicitud de antejuicio en el Congreso, se debería de integrar una comisión por cada funcionario para que cada uno presente sus pruebas de descargo.

A la vez, indicó que el antejuicio no es un proceso penal. Sino que es la discusión de una posible participación de un funcionario en una comisión de delito. Por lo que en dicho proceso no se presentan pruebas, sino evidencias.

“Aunque es aventurado decir si procede o no el antejuicio. Es importante que la persona que juzgue (magistrado) sea independiente y no se encuentre en favor de otorgarlo o no. Debe ser imparcial, ya que es importante evaluar la acusación si tiene fundamento o solo es una persecución política”, agregó Sigüenza.