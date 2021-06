Raheem Sterling le da el triunfo a Inglaterra sobre la aguerrida Croacia

En el inicio de la actividad del grupo D de la Eurocopa, Inglaterra derrotó este domingo 1-0 a Croacia con gol de Raheem Sterling en el mítico estadio de Wembley.

El extremo del Manchester City Raheem Sterling fue el autor de la única diana del partido (57), aprovechando un buen servicio del centrocampista del Leeds Kalvin Phillips.

Inglaterra controló el partido desde el inicio y comenzó a inquietar la portería defendida por Dominik Livaković.

En el minuto 6, Phil Foden sacó un remate que se estampó en la base del poste del arco croata.

Tres minutos más tarde, Kalvin Phillips sacó un disparo desde lejos y Livakovic nuevamente salvó a su selección de recibir el primer tanto del juego.

Al 24′ Croacia llegó por primera vez con un centro de Šime Vrsaljko que la zaga inglesa cortó.

Conforme fueron pasando los minutos, el seleccionado croata se fue metiendo más al área de Inglaterra, que dejó de la posesión del balón de los primeros minutos.

En los últimos minutos del primer tiempo, el encuentro perdió claridad y se disputó en la media cancha.

Al 57′, Raheem Sterling adelantó al cuadro inglés, luego de recibir un pase exacto de Phillips.

Harry Kane tuvo en sus pies la segunda diana inglesa pero su disparo lo mandó a las nubes al 61′.

Los croatas se volcaron sobre el arco inglés en búsqueda del empate y fueron dejaron espacios.

RECORD! Jude Bellingham becomes youngest player in history to appear at a EURO (17 years and 349 days) 👏#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021