Kasper Dolberg guía a Dinamarca, que golea y elimina a Gales

Guiados por Kasper Dolberg, la selección de Dinamarca clasificó este sábado a los cuartos de final de la Eurocopa, después de golear 0-4 a Gales, que deberá retornar a su casa.

El delantero del Niza estrenó su cuenta goleadora en el torneo con un magnífico tiro desde fuera del área (27) y remató a los galeses cuando aprovechó un regalo de la zaga rival en cuanto comenzó el segundo tiempo (48).

⏰ RESULT ⏰

🇩🇰 Dolberg nets in each half

⚽️ Mæhle and Braithwaite score late on

👏 Denmark progress to quarter-finals

One word to describe that Denmark display 👇#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021