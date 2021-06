Italia sufre pero vence a Austria y avanza hacia los cuartos de final

Sufriendo más de lo esperado y llevando el encuentro al dramatismo total, Italia venció este sábado 2-1 a Austria, en tiempos extras, y clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa.

La Squadra azzurra se medirá al ganador del duelo entre Bélgica y Portugal, que se jugará mañana a las 13:00 horas.

🇮🇹🆚🇦🇹 Italy through after exciting extra time period; substitutes Chiesa and Pessina send the Azzurri through

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021