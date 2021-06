Suiza deja a Francia con las manos vacías en la Eurocopa

Francia y Suiza protagonizaron un auténtico juegazo en la Arena Nacional de Bucarest, Rumania, donde en los 90 minutos nos regalaron un entretenido 3-3, el juego se fue a la prórroga y al no haber goles se decidió desde el punto penal.

En una frenética tanda de penales, la selección de Suiza derrotó 5-4 en penales, el penal decisivo lo falló Kylian Mbappé, los suizos se enfrentarán a España en cuartos de final.

🇫🇷🆚🇨🇭 France vs Switzerland goes to penalties!

Who are you backing? 🤷#EURO2020

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 28, 2021