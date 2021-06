Inglaterra tumba a Alemania y sueña con la Eurocopa

Inglaterra salió avante y rompió su mala racha ante Alemania y los derrotó 2-0 en Wembley, los ingleses clasifican a los cuartos de final y sueñan con ganar su primera Eurocopa.

Los ingleses se enfrentarán al ganador de la llave entre Suecia vs Ucrania en los cuartos de final de la Eurocopa 2020.

