Dramático triunfo de Ucrania ante Suecia en la Eurocopa

Suecia y Ucrania se disputaron este martes el último boleto a los octavos de final de la Eurocopa 2020, el duelo entre suecos y ucranianos se tuvo que definir en los tiempos extras tras empatar en el tiempo regular (1-1).

En un intenso tiempo extra, Dovbyk anotó el gol ucraniano al minuto 120, con el que Ucrania derrotó 2-1 a Suecia y sellaron su pase a los cuartos de final donde enfrentarán a Inglaterra.

