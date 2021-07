Inglaterra golea a Ucrania y sueña con su primera Eurocopa

Inglaterra, ganó, gustó y goleó a Ucrania en los cuartos de final de la Copa América. Los tres leones derrotaron 4-0 a los ucranianos en Roma y sellaron su clasificación a las semifinales de la Eurocopa.

Los ingleses se enfrentarán a Dinamarca en las semifinales de la Eurocopa, juego que se disputará en el mítico estadio de Wembley.

