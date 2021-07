OMS: La pandemia de Covid-19 ha dejado más de 4 millones de muertos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este miércoles que la pandemia de Covid-19 ha dejado más de 4 millones de muertos registrados oficialmente.

“Acabamos de superar el trágico hito de cuatro millones de muertes de Covid-19, que sin duda subestima el balance global”, lamentó el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

El funcionario subrayó que “el mundo se encuentra en un punto peligroso de esta pandemia”, que está retomando intensidad bajo el impulso de nuevas variantes más contagiosas, pero también por el levantamiento de las restricciones sanitarias.

El primer caso de Covid-19 fue detectado en China en diciembre de 2019, antes de que el nuevo coronavirus se extendiera por todo el mundo para convertirse en la pandemia más grave de los últimos 100 años.

Según un balance establecido por la AFP a partir de fuentes oficiales, hasta este miércoles la pandemia había dejado al menos 3 millones 996 mil 519 muertos en todo el mundo.

Estados Unidos es el país más afectado, con 605 mil 905 muertos, seguido de Brasil (526 mil 892), India (404 mil 211), México (233 mil 958) y Perú (193 mil 588). Este último es el país con mayor número de muertes en relación con su población, seguido de Hungría.

Estas cifras, que se basan en los informes diarios de las autoridades sanitarias nacionales, suelen estar subestimadas. La OMS estima que las muertes podrían ser de dos a tres veces mayores.

"Variants are currently winning the race against vaccines because of inequitable vaccine production & distribution, which also threatens the global economic recovery. It didn’t have to be this way & it doesn’t have to be this way going forward"-@DrTedros #COVID19 #VaccinEquity

