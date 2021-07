Opiniones encontradas por posible habilitación de hogar seguro en Mixco

Un proyecto a cargo de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) para habilitar un hogar para menores de edad en Ciudad San Cristóbal, zona 8 de Mixco, ha generado una serie de pronunciamientos.

La municipalidad de Mixco ordenó recientemente la suspensión de la remodelación del edificio que alquilaría la entidad pública bajo el argumento de que no se contaba con los permisos municipales correspondientes.

El tema fue abordado este jueves durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

Aldo Hurtarte, vecino de Mixco, expresó que el anuncio de la habilitación de este hogar tomó por sorpresa a los habitantes del sector.

“Se supo y solo por rumores, fue algo casi de la noche a la mañana y no se tomó en cuenta a ningún vecino. Esta situación nos alertó, pues pareciera que se estuvieran haciendo debajo de la mesa”, dijo.

Su postura se enfoca no solo en que no hubo un acercamiento previo, sino que el edificio y el sector donde está ubicado no cuentan con las condiciones necesarias.

Detalló que no se tiene transporte urbano para llegar a Ciudad San Cristóbal, solo las rutas de Peronia que a veces el fin de semana no trabajan.

“Se debe caminar unas diez cuadras para llegar a donde se puede tomar un bus y no hay banqueta”, manifestó.

En cuanto al inmueble mencionó que no hay área para recreación de los menores y que, además, se instaló una especie de “jaulas”.

De igual forma, mencionó que alrededor, a menos de 50 metros, hay tres colegios.

“Entonces, también creemos que tenemos que ponernos a pensar y respetar a los padres de esos niños que escogieron esos colegios por tenerlos en un lugar que creyeron el adecuado”, dijo el entrevistado.

Mientras tanto, el portavoz de la comuna de Mixco, Mynor Espinoza, indicó que el cierre del proyecto se dio debido a que la SBS y el propietario del inmueble no cumplieron con los requisitos.

Entre estos, estaría la normativa de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) que establece las condiciones de las instalaciones.

“Además, es importante evitar el confinamiento o que los menores de edad se puedan amotinar en ese centro, pues en años anteriores lastimosamente aún recordamos cuando murieron calcinadas las niñas”, manifestó.

“No queremos que la misma situación pase, que digan que la municipalidad nunca se dio cuenta, que el alcalde Neto Bran nunca dijo nada”, mencionó en referencia al caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, que cobró la vida de 41 menores.

El funcionario aseguró que también se respaldó la denuncia pública de los vecinos, pues unas 500 familias en el sector se pronunciaron.

Según sus palabras, es por ello que este hogar seguro no procede en Mixco, ya se trata de una zona residencial y no se sabe “qué tipo de personas” podrían llegar a visitar a los menores.

“Estamos en un país en el que se incrementan las muertes de mujeres y extorsiones, no queremos estigmatizar, pero como municipalidad verificamos que se cumplan las normas”, puntualizó.

“Son niños que no han cometido delitos”

Ashley Williams, fundadora y directora de Serigrafía de la Gringa, que tiene experiencia de trabajo en prisiones de Guatemala, también se refirió al tema.

La entrevistada aseguró que existe estigmatización contra los adolescentes y cuestionó en qué momento se llegará a que la sociedad deje de ver a los demás como “ellos” y se piense en que todos son un conjunto.

“Estos jóvenes sé que no pidieron estar en ese lugar ni nacer en las condiciones en que lo hicieron. No se les puede señalar como malos sin que hayan hecho algo”, expresó.

“Los condenamos, que son basura, que son menos que nosotros. Y después cuestionamos por qué reaccionan de la forma que lo hacen. Si se quiere ver un cambio es importante ponernos en el lugar de alguien más y no solo señalar”, agregó.

Francisco Molina, titular de la SBS, coincidió con Williams en hacer un llamado a dejar la discriminación, especialmente dirigida a los niños, niñas y adolescentes.

El funcionario afirmó que todos los menores se merecen lo mejor de la población guatemalteca y que se les permita el acceso a las oportunidades que no han tenido.

“Ningún niño es más valioso que otro del que sus padres pagan colegio. Todos los niños valen igual y a todos los debemos de proteger”, expuso.

Además, aclaró que no se trata de ninguna correccional, pues son menores que no han cometido delitos, sino que se encuentran en estado de protección.

“Lo más cercano a un hogar con amor, con calidez, son estos hogares seguros”, compartió.



Sobre este pronunciamiento, Espinoza mencionó que si se buscara tratar a los adolescentes “con amor” de parte de la SBS, no se instalarían mallas en un segundo nivel para tener a niños.

A lo que Molina respondió que instalar este tipo de barrera tiene como objetivo evitar accidentes, ya que el edificio tiene un segundo y tercer nivel con pasillos que podrían poner en riesgo a los internos.

Explicó que fue el Consejo Nacional de Adopciones el que pidió levantar una malla para evitar que puedan darse caídas o algún otro tipo de incidente.

“Yo lo que hubiera esperado de la municipalidad y del alcalde es que me dijeran que el dueño no sacó permiso para levantar una malla y que querían apoyarme para apoyar a estos jóvenes que se merecen una primera o segunda oportunidad”, dijo.

Además, compartió que el 33% de estos jóvenes son mixqueños y que no se les debería dar la espalda.

Finalmente, dijo que de parte de la SBS sí se cumplió con los requisitos e hizo un llamado a reflexionar todos juntos como autoridades y vecinos.

“Son niños que no han cometido delitos y se merecen la oportunidad como todos los niños de Guatemala”, concluyó.