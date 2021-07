“La federación tiene que ver qué nos conviene hacer”, dice Sopegno

El técnico de fuerzas básicas de Comunicaciones y ex técnico de selección nacional, Iván Sopegno, lamentó que el futbol de Guatemala no evoluciones, mientras que las selecciones que están “a los costados están en constante crecimiento”.

El estratega crema dice que cada vez es más difícil que un seleccionador arme un equipo y es porque no hay unión entre la Fedefut, los equipos y la Liga y que los equipos por una “cuestión de subsistencia, solo les interesa el equipo mayor” y no las fuerzas básica.

También se refirió al juego entre Guatemala y México y dijo que los jugadores deben “ponerle más ganas de lo normal, intentarlo, animarse, ser atrevidos”.

¿Para qué le alcanza a la selección hoy?

Hay jugadores con condiciones, con experiencia. Hay que ponerle más ganas de lo normal, más comunicación interna, tratar pelear pelota tras pelota y en algún momento que podamos jugar, intentarlo, animarse, tener el atrevimiento que tiene que tener un jugador.

¿Cómo ve a los seleccionados?

A Guatemala le está costando mucho, esa es nuestra realidad, cada vez es más difícil y ahora hasta con El Salvador nos cuesta. Algo no estamos haciendo bien y tenemos que reflexionar y la gente que maneja el futbol tiene que analizar que nos conviene hacer para no quedarnos tan atrás. Cada vez se le hace más difícil a cualquier seleccionador armar un equipo, queda en ellos dar las órdenes, las instrucciones de qué hay que hacer y nosotros, los mandos medios, tratar de ejecutarlo.

¿En qué está fallando el futbol nacional?

Nosotros somos mandos medios, no los dueños, esto es un compromiso de todos, hay muchas cosas que no se están haciendo bien, no están entrenando las categorías Sub- 20, 17 y la 15, la cantidad de extranjeros dentro la cancha es demasiado y tampoco hay competencias de ligas menores.

¿Qué hay que hacer?

A los equipos hay que obligarlos a tener cuerpos técnicos capacitados en categorías menores, tener el contralor sobre ellos para saber si están trabajando como corresponde, para tener una buena competencia. Hoy en día los equipos, por una cuestión de subsistencia, solo les interesa el equipo mayor.

De nada sirve trabajar las selecciones como un equipo de futbol porque los que tiene que trabajar son los equipos y la selección tiene que hacer competir a los mejores jugadores. Pero acá como no podemos cambiar la cabeza de 40 equipo lo terminamos haciendo Deportivo Selección Sub-17, Sub-20.

Las categorías inferiores son claves para el desarrollo…

Ahora, por ejemplo, están entrenando selecciones de categorías menores, pero no están compitiendo los equipos en esas categorías. Estamos mal, tenemos que unificar criterios, los que fueron elegidos como el presidente de la federación y toda la gente de la federación tienen que ver qué es lo que conviene hacer en estos momentos para que no nos quedemos tan atrás, esta pandemia nos golpeó duro y los países que están a los costados están creciendo constantemente.

¿Cuántos extranjeros deberían tener los equipos?

Se tendría que evaluar más, tampoco hay mucha cantidad de jugadores nacionales, a mí me toca trabajar con Primera División y Sub-20. Hay jugadores, pero para un uso doméstico, no para nivel internacional, que hoy en día se requiere. Se tendría que hacer un descuento paulatino mientras se trabajan las ligas menores como debe ser, pero no se puden trabajar ligas menores si no tenemos una competencia, debe haber un compromiso de todas las partes.

No puedo decir un número, pero hoy en día es más fácil, por una cuestión económica, traer a un extranjero que contratar a un nacional y al no haber tantos jugadores nacionales son más caros, tiene que hacerse una tabla o estudio y para empezar a bajar la cantidad de minutos de los extranjeros dentro de la cancha.

Algunos equipos no cumplen con darle minutos a los juveniles…

Hablando de los minutos, hasta el torneo pasado se estaba cumpliendo los minutos de la categoría 1998 (Sub-23), estamos pasados, y ahora se quiere hacer cumplir con los 2001 y hace un año y medio que ni juegan. Tendrían que evaluar muchas cosas y ponernos reglas a corto, mediano y largo plazo, pero apuntar todos para el mismo lado, que es el problema, la federación trabaja por un lado, los equipos por otro y la Liga por otro lado, no hay unión.

¿Cómo ve el juego para hoy?

Está difícil, pero un empate podemos sacar, tengo fe, hay jugadores potenciados con capacidad, pero es de tener un poco más de recorrido, de animarse, atreverse, darse cuenta que tienen también con qué, ellos, pero hay que jugarlo. El futbol es impredecible, pero son 11 contra 11, así que tengámosle fe.