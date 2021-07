Doctor Strange 2: Loki podría regresar en la nueva película de Marvel

Loki podría aparecer en la nueva película de Marvel “Doctor Strange 2“. El estreno está contemplado para marzo de 2022.

Enter the multiverse of unlimited possibilities. Marvel Studios’ first animated series, “What If…?,” starts streaming August 11 with new episodes Wednesdays on @DisneyPlus. @WhatIfOfficial pic.twitter.com/VOMJkNUAe4 — Doctor Strange (@DrStrange) July 8, 2021

Tras el final de la temporada de Loki se ha especulado que el famoso personaje podría aparecer en “Dr. Strange 2: In The Multiverse of Madness” pues él junto con Silvye son los únicos que saben que sucedió para que se ramificara el tiempo, además de que también estará Wanda que sabemos está aprendiendo las artes místicas.

¿De qué tratará esta película?

Por el título, se sabe que el protagonista tendrá que enfrentarse a muchas de las consecuencias que otros personajes del MCU han generado por alterar el tiempo y la realidad, siendo más específicos Wanda y Loki, además de todo lo loco que puede suceder con un multiverso colapsando se cree que habrá un encuentro con su yo malvado y otro villano.

“Doctor Strange In The Multiverse of Madness” se estrenará en marzo de 2022 siguiendo la línea de los eventos que dejó la serie de WandaVision y la próxima entrega de Spiderman en la que se sabe veremos a Strange ayudando a Peter Parker.

Enter the multiverse of unlimited possibilities. Marvel Studios’ first animated series, “What If…?,” starts streaming August 11 with new episodes Wednesdays on @DisneyPlus. @WhatIfOfficial pic.twitter.com/VOMJkNUAe4 — Doctor Strange (@DrStrange) July 8, 2021

Por el momento se desconoce quién será el villano de la segunda entrega de Dr. Strange, pero se espera que Loki también sea parte de la misma.

También le puede interesar: ►Seis videos publicados por YosStop fueron presentados por la Fiscalía