VIDEO. Así fue el despegue de la nave que llevó a Jeff Bezos al espacio

Quien es considerado el hombre más adinerado del mundo, el propietario de Amazon, Jeff Bezos, viajó al espacio este martes a bordo de la nave New Shepard, en el primer lanzamiento tripulado de la empresa Blue Origin, que él mismo fundó hace 21 años.

New Shepard ha realizado 15 vuelos sin tripulación para ponerlo a prueba y testear los mecanismos de seguridad, como disparar la cápsula lejos de la plataforma de lanzamiento si el cohete explotaba o aterrizar con un paracaídas menos.

#NewShepard is on the pad. The launch team completed vehicle rollout this morning and final preparations are underway. Liftoff is targeted for 8:00 am CDT / 13:00 UTC. Live broadcast begins at T-90 minutes on https://t.co/7Y4TherpLr. #NSFirstHumanFlight pic.twitter.com/oShmtRmA4n

