Covid-19: Avanzan gestiones vacunar a estudiantes universitarios

Después de que el presidente Alejandro Giammattei anunció que los estudiantes universitarios serán vacunados contra el Covid-19 han surgido dudas con respecto a cómo se desarrollará el proceso de registro y aplicación de las dosis.

Durante el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, se conversó este viernes con representantes de distintas casas de estudio para abordar las gestiones que están desarrollando.

Rafael Espada, ex vicepresidente de Guatemala y representante de las facultades de Medicina de las universidades privadas del país, detalló que gracias a las donaciones otorgadas por Estados Unidos se ha podido ampliar los grupos poblacionales para ser inmunizados.

La nación norteamericana donó 4.5 millones de dosis de la vacuna Moderna. Las mismas fueron trasladadas a Guatemala en dos cargamentos durante el mes de julio.

Espada, quien también es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Mariano Gálvez, aseguró que desde hace algunas semanas se inició la fase de vacunación de los docentes de esa entidad y otras dedicadas al tema educativo.

Agregó que el pasado lunes recibieron una llamada de Giammattei para convocarlos a una reunión con autoridades del Ministerio de Salud y el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

El objetivo era explicarles que se analizaba lanzar una campaña grande de vacunación para los universitarios de 18 años en adelante.

Agregó que también se abordó el tema de inmunizar a las personas que pertenezcan a los sectores productivos de la población, como taxistas, personal de la industria alimenticia, transportistas, entre otros.

Según el entrevistado, se les solicitó una lista de estudiantes por universidad, la cual está en fase de ser enviada. Mientras tanto, se trabaja en la logística para abrir el proceso.

Marco Antonio García, vicerrector de la universidad del Istmo, detalló que las autoridades de Salud les indicaron que para vacunar a los estudiantes se tendrá un procedimiento que consta de tres fases:

Pre-registro: Consiste en el envío del listado de los alumnos de las distintas casas de estudio y del personal administrativo comprendido entre las edades de 18 a 39 años. Algunas universidades ya entregaron el documento, otras están por hacerlo.

Registro: Actualmente está en desarrollo. Cada persona debe acceder al sitio vacuna.gob.gt y registrar sus datos. Con esto ya se podrán vacunar cuando se abra el proceso.

Vacunación: De esta fase todavía no se tiene información, pues depende del avance del registro de las personas.

De acuerdo con García, el criterio que se utilizará para establecer qué estudiantes podrán ser vacunados incluye que estén matriculados en el actual ciclo escolar.

En cuanto a pronunciamientos que han surgido en redes sociales acerca de que se dejaría fuera del proceso de inmunización a quienes no estuvieran al día en los pagos en la universidad, el vicerrector respondió:

“Eso no es así. Las personas estén o no solventes, tendrán acceso, porque es el ministerio que ha establecido las condiciones. Como no se establece esa condición, tampoco nosotros lo hacemos”.