EE. UU. y México se enfrentan una vez más en la final soñada de la Copa Oro

Por séptima vez en la historia, las selecciones de Estados Unidos y México se enfrentarán en la final soñada de la Copa Oro, este domingo cuando llegue a su término la edición 2021 del torneo más importante de la Concacaf instaurado en 1991.

El balance de las seis finales anteriores es favorable a México con cinco triunfos en 1993, 1998, 2009, 2011 y 2019 por una victoria de Estados Unidos en 2007.

Además, el Tricolor se ha coronado en 1996 y 2003, ambas veces contra Brasil, y en 2015 ante Jamaica para llegar a ocho títulos.

Por su lado, el equipo de las barras y las estrellas ganó las finales de 1991 contra Honduras, 2002 ante Costa Rica, 2005 y 2013 frente a Panamá, y 2017 sobre Jamaica para tener seis galardones.

En total, mexicanos y estadounidenses se han repartido 14 de las 15 Copas Oro disputadas hasta ahora, mientras que la otra se la llevó Canadá en 2000 al vencer a Colombia.

Un curso intensivo

Gregg Berhalter, seleccionador de Estados Unidos, no convocó para este torneo a sus mejores hombres instalados en el futbol europeo como Giovanni Reina, mediocampista del Borussia Dortmund, y Christian Pulisic, delantero del Chelsea, y citó a un equipo alternativo para prepararlo para la eliminatoria mundialista hacia Catar-2022.

En esta Copa Oro 2021, Estados Unidos tuvo un paso perfecto de nueve puntos en la fase de grupos, pero su rendimiento y ambición no dejaron conforme a Berhalter.

Después en las fases de eliminación directa, los estadounidenses derrotaron con lo mínimo a Jamaica en cuartos de final y a Catar en semifinales.

“Al pensar en la edad promedio de este grupo resalta que son muy jóvenes”, reflexionó Berhalter al evaluar lo visto en los primeros cinco partidos. “Lo importante es que esta selección tiene una mentalidad fresca y renovada, pero aún no hemos terminado”.

Camino de altibajos

Por su lado, en la defensa del título, la selección mexicana ha transitado un camino de altibajos. Quedó en deuda ante Trinidad y Tobago y El Salvador y lució contra Guatemala y Honduras.

La semifinal contra Canadá fue un pasaje que tuvo un desenlace dramático con un gol de Héctor Herrera al minuto 90+9.

A lo largo del torneo, Gerardo Martino ha reconocido la obligación de ganar la Copa Oro y ha puesto especial énfasis en mejorar la contundencia del equipo.

“Me encantaría dominar cada partido los 90 minutos y jugar a lo que quiere México, pero no siempre se puede”, admitió Martino tras eliminar con apuros a Canadá, aunque sin adentrarse aún a la final por el fallecimiento del padre del mediocampista Jonathan dos Santos.

El ‘Tata’ Martino que ganó la Copa Oro en 2019, ha tenido que lidiar estos días con la presión que han ejercido otros exseleccionadores como Miguel Herrera, quien subrayó que el plantel mexicano tiene más argumentos que el estadounidense, mientras que Hugo Sánchez acusó al argentino de falta de liderazgo.

El partido comenzará a jugarse a partir de las 17H30 locales (00H30 GMT del lunes) en el estadio Allegiant de Las Vegas, que tiene capacidad para 65.000 espectadores.

Inaugurado el 31 de julio de 2020, el estadio Allegiant es sede de los Raiders de la NFL y a partir de julio de 2021 ha comenzado a ser utilizado para conciertos. La final de la Copa Oro será el primer partido de futbol que se jugará en su cancha.

A diferencia de los partidos anteriores de esta Copa Oro, las autoridades gubernamentales exigirán a los aficionados que utilicen cubrebocas como medida preventiva ante el posible contagio de la variante delta del covid.

