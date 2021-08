Curruchiche: Mi gestión será sin investigaciones sesgadas o con fines ideológicos

El recién nombrado jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, se refirió este miércoles a cómo será su gestión en esa oficina del Ministerio Público (MP).

Ayer se anunció por medio de un comunicado emitido por el ente investigador acerca de su designación. Curruchiche asumirá el cargo en sustitución de Carla Valenzuela.

Este es el segundo cambio que se da en menos de 15 días, pues Valenzuela había sido designada después de que la fiscal general, Consuelo Porras, destituyera al exfiscal Juan Francisco Sandoval.

Curruchiche evitó pronunciarse sobre los recientes cambios en la FECI. Únicamente dijo que Valenzuela estaba como “encargada” y no era la fiscal de sección que dirigiría la oficina.

“No me podría pronunciar por la destitución, más que todo me he enterado por los medios. No podría emitir opinión de algo que desconozco”, agregó acerca de Sandoval.

#EUFECI José Rafael Curruchiche, Jefe de la FECI: "Por ética, no puedo hablar mal de nadie (…) ni deslegitimar el trabajo de nadie. Valoro el trabajo de todos los compañeros en la FECI, porque yo soy un compañero más" pic.twitter.com/OIBOcLZtey — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 4, 2021

En cuanto a su nombramiento, detalló que fue el pasado lunes en una reunión de trabajo con Porras, en la que también estaban presentes los asesores de ella, que se le planteó el tema y él aceptó.

El fiscal detalló que llegar a esa fiscalía es una enorme responsabilidad con la institución y el país.

“Un país que demanda una lucha frontal contra la corrupción e impunidad”, destacó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas.

En ese sentido, mencionó que asumirá el reto personal y profesional basando su trabajo en la Constitución Política de la República y las leyes.

#EUFECI José Rafael Curruchiche, Jefe de la FECI: "Vamos a trabajar de forma correcta, íntegra e imparcial, y esperamos dar resultados para el país. La lucha contra la corrupción y la impunidad va a seguir" pic.twitter.com/R0G1h5fELs — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 4, 2021

“No investigaciones sesgadas o con fines ideológicos”

Curruchiche señaló que en este momento se encuentra en la fase de entrega de los expedientes que tenía a su cargo en la Fiscalía de Delitos Electorales.

También iniciará con el proceso para conocer el trabajo de la FECI, por lo que ayer hizo un recorrido por las agencias fiscales.

Además, convocó a los agentes fiscales que integran esa oficina para una reunión que se realizará este jueves, 5 de agosto, para dar a conocer los lineamientos respectivos.

#EUFECI José Rafael Curruchiche, Jefe de la FECI: "Mi compromiso es luchar contra la corrupción y la impunidad, pero con la Constitución en la mano; con las leyes y el principio de legalidad" pic.twitter.com/wBPqmO7tJ5 — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 4, 2021

El entrevistado destacó que básicamente las instrucciones a su equipo para seguir durante su gestión se basarán en actuar de forma correcta, con objetividad e imparcialidad.

“Siempre en las fiscalías donde he estado les he dicho a los compañeros que actuemos de esa manera”, enfatizó.

“Siempre les he dicho a todas las personas que no personalicemos las investigaciones, no hagamos investigaciones sesgadas o con fines ideológicos, mediáticos o políticos”, agregó.

Detalló que procederá a realizar un análisis de los casos a cargo de la FECI, pues por ahora no conoce ninguno en concreto, solo lo que ha surgido en los medios de comunicación.

Curruchiche señala que no hay presiones de Porras

Al ser consultado acerca de que si existe algún tipo de presiones de parte de la fiscal general para realizar su trabajo en la FECI, Curruchiche lo negó.

“De ninguna manera, la fiscal general es una mujer de derecho, conoce muy bien la institución y jamás me ha pedido que haga algo ilegal, como estimo que tampoco se lo ha pedido a ninguno de los fiscales de la institución”, dijo.

Agregó que el único pedido que ha recibido de parte de la jefa del MP es actuar de forma objetiva, imparcial y correcta.

“Que mayor satisfacción para uno que al final del día se vaya a dormir con la conciencia tranquila sabiendo que lo que se hizo fue apegado a la ley”, destacó.

Finalmente, expresó que espera dar resultados para el país observe que la lucha contra la corrupción e impunidad va a seguir.

#EUFECI José Rafael Curruchiche, Jefe de la FECI: "Yo tengo total independencia. No sé por qué motivos se me pueda cuestionar (…) los resultados (de su trabajo) se van a ver más tarde" pic.twitter.com/eE3yVIASvf — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) August 4, 2021

Señalamientos de Sandoval

El exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, dijo ayer que “Rafael Curruchiche representa los intereses de los corruptos”.

Y durante la entrevista en A Primera Hora se consultó al fiscal Curruchiche sobre el tema, pero dijo desconocer las declaraciones, por lo que evitó pronunciarse.

Tampoco habló con relación a la suspensión del apoyo al MP de parte de Estados Unidos tras la destitución de Sandoval.

“Ya existe un pronunciamiento institucional de la fiscal general y no me corresponde a mí responder a este cuestionamiento. No soy el encargado de llevar las relaciones institucionales del MP”, manifestó.

Otro tema del que fue cuestionado fue si actuaría en contra del denominado “pacto de corruptos” y su respuesta fue:

“He escuchado mucho ese término. No conozco a nadie, no sé quiénes son el pacto de corruptos, no puedo opinar”, concluyó.