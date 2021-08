Eugenio Derbez confirma que novia de Sammy lo abandonó en el hospital

A unos días de que Sammy Pérez falleciera por COVID-19, la controversia a su alrededor no ha parado.

Ahora se confirmó que Zuleika Garza, su novia, lo dejó a la deriva y desapareció después de que el comediante tuviera complicaciones de salud.

“La supuesta novia lo internó y lo abandonó y luego, cuando vio que había que pagar, se desapareció. No sabemos dónde está, pero se desapareció, efectivamente”, dijo Eugenio Derbez durante un encuentro con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El actor remarcó que que él estuvo en contacto con la familia de Sammy durante todo el doloroso proceso y que les extendió su apoyo.”

“Estoy tranquilo con lo que hice con él y lo que hice por él. su familia te lo podrá decir. Yo mismo les pedí que no había necesidad de decir nada a la prensa. Pero lo ayudé hasta el último día, más que su propia familia. Estuve con él. No estuve físicamente con él porque no se podía”, destacó el actor.