VIDEO. “Ahora puedo expresar mis sentimientos, gracias de todo corazón”, dice Kevin Cordón

La prensa se agolpaba en el interior y en las afueras del aeropuerto La Aurora, algo trascendental sucedía, el mejor badmintonista en las historia de Guatemala y Latinoamérica, Kevin Cordón, regresaba a su país.

Sus padres, don Roberto y doña Dora, estaban presentes, no querían perderse ni un solo segundo del homenaje a su hijo, incluso su papá le dedicó una pieza de marimba, mientras su mamá se fundía en grandes abrazos.

La alegría no era para menos, pues el niño que partió desde los 11 años desde la Unión, Zacapa, rumbo a la capital, en busca de cumplir un sueño, volvía convertido en leyenda.

#Tokyo2020 | El atleta olímpico Kevin Cordón saluda a las personas que lo recibieron en el Aeropuerto Internacional La Aurora ✈ 📷: @EBercian_PN pic.twitter.com/t0FYM80Z0b — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 4, 2021

Y es que pese a no haber subido al podio de los Juegos Olímpicos, Kevin, hizo vibrar a todo el continente con su gran actuación en Tokio, en donde terminó como cuarto mejor del mundo.

Las palabras de Kevin Cordón

Lleno de emociones al ver la algarabía, “el Zurdo”, que suma 21 años de carrera deportiva, solo podía sonreír y levantar el pulgar, parece que aún no cree lo que sucedió, además del cansancio por el viaje de dos días desde Tokio.

#Tokyo2020 | "Quiero decirle a todos muchas gracias de todo corazón, no lo digo como Kevin Cordón deportista, lo digo como Kevin Cordón persona, ahora que puedo hablar y puedo expresarme, quiero agradecerles de todo corazón y feliz de estar acá ya en Guaetemala". 📹: @noel_solis pic.twitter.com/gXDrcCExF4 — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 4, 2021

“Gracias por tomarse el tiempo de venir, estoy muy contento de estar ya en Guatemala, venía pensando qué decir o como actuar, pero lo espontáneo es más bonito”, comenzó diciendo en la conferencia en La Aurora.

“Quiero decirles a todos muchas gracias a todos de todo corazón. Ahora que puedo hablar y puedo expresarme, quiero agradecerles de todo corazón y estoy feliz de estar acá ya en Guatemala”.

#Tokyo2020 | Asi fue la calurosa bienvenida a Kevin Cordón en el Aeropuerto Internacional La Aurora ✈ por parte de su familia y badmintonistas federados 🇬🇹🏸 https://t.co/QAhq82rS60 📷: @noel_solis / @EBercian_PN pic.twitter.com/ARWbwY9lOa — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 4, 2021

” A los medios de comunicación, gracias por tomarse el tiempo de sacar las notas, gracias por esos desvelos y esas ojeras”, dijo, lleno de agradecimiento.

Mientras que sobre su gesta en Tokio, expresó: “No me la creo, uno entrena en base a objetivos y sueños, y estando allá dejó de ser un sueño y se convirtió en una realidad, estar ahí entre los cuatro mejores del mundo aún no me lo creo, como deportistas quería ganar la medalla, pero lo mejor que me pudo pasar como persona es ganarme ese cariño de todo los guatemaltecos, eso lo tengo en mi corazón, quiero inspirar a niños como deportistas y como persona”.

“Solo puedo decir que gracias a Dios estuve cerquita, creo que no debo quedarme con ese trago amargo, mejor traerme todo lo positivo que pasaron en esos 15 días”.

Además, “el zurdo” dedicó nuevamente su logro a Dios y a su hermano, que falleció hace algunos años.

#Tokyo2020 | Así es el ambiente en las afueras del Aeropuerto Internacional La Aurora ✈ previo a que de inicio la caravana 🥳 📹: @EBercian_PN pic.twitter.com/ebW3rY25hi — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 4, 2021

“Dios me está dando una segunda oportunidad de jugar bádminton y le doy las gracias, a mi hermano también, todo lo que se logra es para él, y también al pueblo de Guatemala, es un gran orgullo representar al país en estos eventos internacionales, es para ellos todo esto”, expresó.

Luego de la conferencia de prensa, Kevin fue llevado en caravana con rumbo a la zona 1, mientras cientos de guatemaltecos salieron a las calles a aplaudirlo y felicitarlo.