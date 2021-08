Estados Unidos se lleva la medalla de bronce en el futbol femenino

Estados Unidos cerró su participación en Tokio-2020 este sábado colgándose el bronce ante Australia (4-3) en Kashima, donde las veteranas Carli Lloyd y Megan Rapinoe fueron decisivas tras anotar un doblete cada una.

La vieja guardia salió al rescate de Estados Unidos en estos Juegos, Carli Lloyd y Megan Rapinoe se encargaron de romper el sueño de Australia, que por primera vez en su historia pelearon por una medalla de bronce, metal al que nunca habían optado antes las estadounidenses.

Headed home with a medal! 🙌🇺🇸🥉 Proud of our fight, proud of our response. @TeamUSA | #Tokyo2020 pic.twitter.com/SvbUx3VfT9

De los cuatro oros que acumula la selección norteamericana en su historia, Carli Lloyd estuvo presente en los conquistados en Pekín-2008 y Londres-2012, siendo en esos últimos Juegos donde alcanzó la gloria olímpica junto a Megan Rapinoe.

Rapinoe, que no había sido titular en los encuentros eliminatorios contra Países Bajos (2-2 y victoria por 4-2 en penales) y en las semifinales frente a Canadá (1-0), formó de inicio en el ataque contra Australia y mostró su calidad con un doblete

En el minuto 8, abrió el marcador con un gol olímpico al que respondió Samantha Kerr (17) para regresar unas tablas que la propia Megan Rapinoe volvería a romper en el ecuador del primer tiempo (21), aprovechando un mal despeje defensivo de Australia para conectar una gran volea que convirtió en el 2-1.

Thank you, Japan! 🇯🇵 In a year unlike any other, the opportunity to compete safely is one we'll cherish. Grateful for your commitment and hospitality! #Tokyo2020 pic.twitter.com/ZEHENXTeyx

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) August 5, 2021