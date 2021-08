Estados Unidos condiciona ayuda al Triángulo Norte de Centroamérica

Estados Unidos condicionó la ayuda al Triángulo Norte de Centroamérica, que incluye Guatemala, Honduras y El Salvador. Parte de los factores que los países deberán priorizar en este contexto son las acciones para combatir la corrupción.

La Comisión de Asignaciones de la Cámara de Representantes aprobó esta semana su proyecto de ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras del Estado (SFOPS) para el año fiscal 2022.

De acuerdo con una publicación de la Voz de América (VOA), en el mismo se contemplan nuevas medidas de rendición de cuentas que condicionan el 75% de la asistencia económica destinada a las naciones centroamericanas.

Que los países cooperen e implementen acciones “contra la corrupción y la impunidad”, dos de las principales causas que impulsan la migración irregular, es el punto primordial que se plantea.

Además, para que los fondos lleguen se exige que cumplan requisitos puntuales, tales como apoyar la independencia del poder judicial y del Ministerio Público.

Agregó que Guatemala, Honduras y El Salvador deben, de igual forma, tienen que garantizar la protección de las mencionadas entidades para que operen de forma independiente y sin “interferencia”.

Norma Torres, congresista estadounidense de origen guatemalteco, confirmó la aprobación del referido proyecto y compartió que planteó una reforma relacionada con este.

Agregó que el objetivo es garantizar que la asistencia que se brinda llegue a las personas a las que está diseñada para ayudar.

75% of our aid for the governments of #CentralAmerica is conditioned on meeting anti-corruption measures – my amendment to the bill requires the Attorneys General to meet those same conditions.

— Rep. Norma Torres (@NormaJTorres) August 2, 2021