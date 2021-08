El compañero de Batman, Robin, será bisexual en su nuevo cómic

Robin, el fiel compañero de aventuras de Batman, descubriría que es bisexual en la última entrega del cómic Batman: Urban Legends de DC Comics.

Tim Drake, el nombre tras el que se oculta el personaje, acepta una cita romántica con Bernard Dowd en la sexta entrega del cómic.

Ésta está escrita por Meghan Fitzmartin y dibujada por la talentosa española Belén Ortega, además del colorista Alejandro Sánchez.

La parte 1 reveló que Tim se reunió con su viejo amigo de la secundaria Bernard Dowd, Su cena en Bincy’s Bar and Grill fue interrumpida por Chaos Monster, quien noqueó a Tim y secuestró a Bernard para sacrificarlo.

En los recuadros de la historieta, se presenta un momento en el que Robin salva a Bernard Dowd.

Acto seguido, vemos a Tim Drake en su faceta de civil visitando a Bernard en su casa y ahí inicia la conversación, todo en medio de un momento de reflexión cuando recuerda la noche en que lo salvó y cómo sintió algo nada usual al tocarlo.

La escritora de la historia Meghan Fitzmartin explicó que aún no ha etiquetado la preferencia sexual del personaje, aunque sabe que en su arco argumental el héroe está representando a la comunidad LGBTQ.

“Quería rendir homenaje al hecho de que la sexualidad es un viaje. Para ser claros, sus sentimientos por Stephanie han 100% reales, al igual que sus sentimientos por Bernard. Sin embargo, Tim todavía se está resolviendo a sí mismo. No creo que tenga el lenguaje para todo … todavía”, dijo Fitzman en una entrevista.

My goal in writing has been and will always be to show just how much God loves you. You are so incredibly loved and important and seen. Forever grateful to be trusted with Tim Drake and his story and honored to work with the amazingly talented @BelenOrtega_ and @loquesunalex 💗 pic.twitter.com/h2BMotX0Iq

— Meghan Fitzmartin (@megfitz89) August 10, 2021