Guatemala jugará la ronda final del grupo C de la Copa Mundial de Softbol

Hasta el jueves, la Selección Nacional de Guatemala de softbol había hecho una digna participación en la ronda de apertura de la Copa Mundial de Softbol Masculino de la WBSC (World Baseball Softball Confederation – Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol-). Pero este viernes firmó una vitoria ante Países Bajos que la catapultó a la ronda final del grupo C del evento mundial que se disputa en Oklahoma City, Oklahoma, Estados Unidos.

La ronda de apertura de la Copa Mundial de Softbol Masculino tuvo cuatro días de actividad entre el martes 17 y el viernes 20 de septiembre. Los chapines con una victoria de 4-0 ante Sudáfrica en el Devon Park (Campo de energía OGE) el pasado martes 17 de septiembre.

El miércoles 18, Guatemala sufrió su primera derrota ante el anfitrión Estados Unidos con marcador de 7-0. El jueves, la novena guatemalteca se impuso a Colombia por 9 carreras a 2, sumando así su segundo triunfo.

La jornada de este viernes depararía para Guatemala doble partido: Primero ante Países Bajos y luego ante el cuadro favorito del certamen, Japón.

A primera hora, Guatemala se impuso, por nocaut, ante Países Bajos 10-3. Los nacionales sumaron su tercera victoria (3-1) y eso les sirvió para avanzar a la ronda final del grupo C, que dará a dos selecciones su boleto a la XVIII Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC.

Fabián Vizcaino fue la gran figura para el equipo nacional. Conectó tres imparables, dos de ellos cuadrangulares. Además, impulsó tres carreras y anotó en tres ocasiones. El triunfo en el montículo fue para Juan Diego Morales.

Y a segunda hora, Guatemala cayó ante Japón por 4-0, culminando así una fascinante ronda de apertura con tres triunfos y dos derrotas.

🔛 Play by Play https://t.co/dBvv1hRbjt 📺 LIVE Streaming https://t.co/1hIixsFn8R #SoftballWorldCupM pic.twitter.com/lJE16foz8T

ADIÓS PELOTA💥🥎 🇬🇹Fabian Viscaino blasts a two-run shot to break the tie!

A falta de conocerse los resultados entre Colombia-Japón y Sudáfrica-Estados Unidos (juegan hoy) y que quede establecida la tabla de posiciones, la selección de Guatemala se aseguró jugar este sábado la ronda final del grupo C, que dará a dos selecciones su boleto a la XVIII Copa Mundial de Softbol Masculino WBSC, donde ya están clasificados República Dominicana y Australia (grupo A), Argentina y Nueva Zelanda (grupo B).

Guatemala es parte del grupo C junto a Colombia, Japón, Países Bajos, Sudáfrica y Estados Unidos.

El primero y segundo lugar del grupo jugarán la final y el ganador clasifica a las finales de Copa Mundial de Softbol 2025.

En tanto, el tercer y cuarto lugar juegan la semifinal, y el ganador se medirá al perdedor de la final en un repechaje para decidir al último clasificado del grupo a esa instancia final del torneo donde participarán ocho equipos el próximo año.

A falta de dos partidos, Guatemala es tercero y Colombia es cuarto, ambos se medirían en la semifinal para enfrentar al perdedor de Estados Unidos-Japón (final).

Guatemala move to 3-1 with a victory over Netherlands!#SoftballWorldCupM pic.twitter.com/U5oJHlP2z3

— WBSC ⚾🥎 (@WBSC) September 20, 2024