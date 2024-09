Consuelo Duval se somete a cirugía tras ruptura de implante

Consuelo Duval sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales tras varios días de ausencia tanto en su cuenta personal como en el programa “Netas Divinas”.

A través de un video en sus historias de Instagram, Duval reveló que había sido sometida a una cirugía debido a la ruptura de uno de sus implantes de seno.

La famosa mexicana compartió que desde hace cuatro o cinco meses había experimentado dolores en distintas partes del cuerpo, como el cuello, hombro, oído, cabeza, espalda e incluso en las muelas, pero que nunca imaginó que esos malestares se debieran a sus implantes mamarios.

La actriz de una “Familia P.Luche” contó que el incidente ocurrió durante un viaje que realizó junto a su hija, Paly Duval, a San Antonio, Texas, para disfrutar de los juegos mecánicos en el parque de diversiones Six Flags.

En una de las montañas rusas, al ajustarle la correa de seguridad que presionaba sus senos, uno de sus implantes se reventó. Posteriormente tuvo que regresar a México para someterse a una cirugía.

Duval agregó que los médicos le indicaron que el gel del implante roto se esparció por su músculo y ganglios.

“Se rompió el implante y todo el gel estaba invadiendo mi cuerpo, que no sabía cómo advertirme de lo que estaba pasando”, explicó.

Actualmente, Consuelo aseguró que tras la cirugía se encuentra en un proceso de recuperación.

“Lo más bonito es que el doctor me reconstruyó, me dejó muy bonita y lo mejor es que no tengo nada extraño en mi cuerpo y este cuerpo es el que me va a acompañar para siempre, lo voy a cuidar y lo voy a escuchar”, concluyó.

