Flores: “Continúa ampliación de camas en hospital del Parque para reforzar atención”

La ministra de Salud, Amelia Flores, se refirió este viernes a la situación del hospital temporal del Parque de la Industria, en donde la capacidad del centro se ha visto rebasada ante la gran cantidad de casos de Covid-19.

Con relación a las imágenes que circularon en redes sociales donde se ve a pacientes en sillas y en el suelo, la funcionaria mencionó que es algo verdaderamente dramático.

“Nosotros anunciamos desde antes que esto se preveía. Aumentamos camas, pero deberíamos incluso hacer miles de hospitales si las personas no nos cuidamos”, dijo.

Mencionó que las medidas de prevención deben mantenerse, pues el Covid-19 impacta de manera distinta a cada persona, por lo que pueden tener síntomas leves, pero también llegar a ser graves.

En ese sentido, también instó a la población a no esperar a que su situación se agrave, sino que busquen atención médica al notar alguna complicación, pues muchos pacientes llegan tarde a los hospitales.

Por aparte, mencionó que la alta demanda de pacientes en el referido centro asistencial, a pesar de tener disponibilidad relativa de espacios en otros hospitales, se da porque la mayoría de personas buscan ser ingresadas en ese lugar.

De acuerdo con Flores, las fotos difundídas mostraban a pacientes en espera de ser atendidos y que se habían recostado. Mientras que la realidad interna es de una gran cantidad de pacientes en salas donde no se habían visto tantos.

Y a pesar de que la gente estaba en el piso y que personas y organizaciones donaron colchonetas al hospital del Parque, Flores afirmó que no es ese tipo de insumos el que se requiere.

“El caso que se vio en la foto fue uno de una persona que se cansó y se recostó. Pero el caso no es dar atención a personas en colchonetas en el suelo”, dijo.

“Agradecemos las donaciones, pero no son colchonetas lo que necesitamos. En un momento, al principio de la epidemia cuando donaron camas normales domiciliarias no se pudieron utilizar, porque lo que se necesita son camas hospitalarias”, agregó.

