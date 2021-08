UEFA da a conocer a los nominados al premio posicional de la Champions League 2021/2022

Los ganadores Chelsea y los subcampeones Manchester City dominan las listas de finalistas de los premios posicionales para la temporada 2020/21 de la UEFA Champions League.

Cinco jugadores del Chelsea hacen el corte, mientras que tres Manchester City, con lo que llevan el contingente de la Premier League a ocho. También están representados Real Madrid, Borussia Dortmund, Bayern Munich y Paris Saint-Germain.

Estos galardones se introdujeron en la temporada 2016/17 para reconocer al mejor jugador de la temporada en cada posición en la principal competición de clubes de Europa.

Los ganadores de este año serán nombrados, junto con el Jugador del Año de la UEFA y la Jugadora del Año de la UEFA, durante el sorteo de la fase de grupos de la UEFA Champions League 2021/22 en Estambul, Turquía, el jueves 26 de agosto. El Jugador de la Temporada de la UEFA Europa League 2020/21 se anunciará al día siguiente.

