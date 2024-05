Vitor Roque vive un tenso momento con el FC Barcelona

El panorama de Vitor Roque en el seno del FC Barcelona ha desencadenado una serie de reacciones, principalmente debido a su escaso protagonismo dentro del equipo. El delantero brasileño se encuentra en una situación delicada, enfrentándose a la falta de oportunidades bajo las órdenes del entrenador Xavi Hernández. Su representante, André Cury, ha expresado su preocupación respecto a este tema en una reciente entrevista concedida a ‘RAC1’, donde dejó en claro que de no cambiar la situación, buscarán una salida para el jugador con el fin de no obstaculizar su desarrollo.

Cury manifestó su descontento con la situación actual de Vitor Roque, señalando que “Xavi nunca ha hablado con el jugador y no entiendo esta situación”. Destacó la importancia de que el jugador cuente con más minutos en el terreno de juego para poder demostrar su valía. Asimismo, mencionó que el joven delantero brasileño se encuentra en óptimas condiciones tanto física como mentalmente, y comparó su situación con la de Vinicius en el Real Madrid, quien requirió un proceso de adaptación antes de consolidarse en el equipo.

El representante también hizo hincapié en las dificultades añadidas por la presión mediática, afirmando que “en Barcelona hay mucha prensa que habla tonterías” y que esto no contribuye en nada a la situación de Vitor Roque. Además, reveló haber mantenido conversaciones con Deco, exjugador del Barcelona y actual agente de jugadores, para abordar la inquietud sobre el futuro del delantero azulgrana.

En cuanto a las posibles soluciones, Cury dejó claro que no contemplan una salida en forma de cesión, ya que considera que esto podría perjudicar la carrera del jugador. En su lugar, buscarían una salida definitiva en forma de traspaso permanente. Sin embargo, subrayó que tanto él como el jugador eligieron al Barcelona por encima de otras ofertas y que desean continuar en el club. De no ser posible, estarían dispuestos a dialogar con el presidente y Deco para encontrar una solución que beneficie a todas las partes involucradas.

