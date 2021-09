Mamá de Kimberly Flores da fuertes declaraciones contra Edwin Luna

Hace algún tiempo, Becky Colombani, mamá de Kimberly Flores habló mal de su hija en el pasado. Ahora admite que después de que tuvo un violento accidente en el que muere, recapacitó, y hoy reconoce que todo lo que dijo de su hija fue porque estaba furiosa con ella.

Colombani comentó que Kim era “insoportable, agresiva, déspota, puerca” y le daban 2 mil o 3 mil quetzales que no sabía de dónde los sacaba, ahora en entrevista con el medio mexicano “Suelta La Sopa” se retractó.

“Todo lo que yo dije, lo que hayas escuchado de todo eso, hubo mucha cólera en mí, mucha cólera mía, ¿me entiendes? No te voy a decir que es verdad o que es mentira, pero no todo lo que dije es verdad. Hay cosas que sí son ciertas. Ella siempre me hacía la vida imposible, ‘Kimberly quédate en casa’, ella agarró la calle, ella la agarró”, comenzó diciendo Becky.

Pero al ser cuestionada sobre el por qué aniquiló a su hija en el pasado, aclaró, “Porque estaba enojada, porque ella me retó, ella me dijo que nadie me iba a creer, entonces yo me sentí como que ‘óyeme, a mí me vas a respetar’, y si la hubiera tenido cerca de mí, la dejo sin un pelo. A ella no se le puede olvidar que yo la parí y a mí no me interesa lo demás”.

Sin embargo, en esta ocasión no habló mal de su hija sino que declaró que Kimberly Flores sufría violencia física por parte de Edwin Luna.

“Kimberly yo sé que es una enojona, es una arañona. Alguien como ella tiene que ser muy noble, muy fuerte, porque así como es este hombre no aguanta a mi hija, entonces le pone la mano a mi hija”, comenta.

“Yo lo sé que no es feliz con él. Mi hija ha tenido moretes porque yo conozco a Kimberly, ni tú ni yo sabemos, en cuatro paredes qué felicidad, pero qué le hace a mi hija”, explicó.

Por el momento, Edwin Luna no ha comentado nada al respecto.

