Naomi Osaka anuncia que se alejará de las canchas de tenis “temporalmente”

La japonesa Naomi Osaka, ganadora de cuatro torneos de Grand Slam, declaró el viernes que tomará un descanso indefinido del tenis después de su sorprendente derrota en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos.

“Sinceramente, no sé cuándo voy a jugar mi próximo partido de tenis”, dijo entre lágrimas Osaka en la rueda de prensa posterior a su derrota ante la canadiense Leylah Fernandez, de apenas 18 años.

“Creo que voy a tomarme un descanso del juego durante un tiempo”, dijo la estrella japonesa antes de dar por concluida la conferencia.

🎾🇨🇦🙌 La japonesa Naomi Osaka, última campeona del US Open, fue eliminada por la canadiense Leylah Fernandez de 18 años. https://t.co/3ndM8n8BFB — Diario Olé (@DiarioOle) September 4, 2021

Osaka no confirma fecha de su regreso

Osaka, que defendía en Nueva York el título logrado en 2020, perdió ante Fernandez por 5-7, 7-6 (7/2) y 6-4, en un partido en el que expresó su frustración arrojando la raqueta contra la pista en varias ocasiones.

“Lamento mucho eso (…) Me decía a mí misma que estuviera tranquila, pero siento que tal vez hubo un punto de ebullición”, afirmó. “Normalmente me gustan los desafíos pero recientemente me siento muy ansiosa cuando las cosas no van a mi manera, y siento que eso se puede sentir (…) Era casi como un niño pequeño”.

El pasado junio, al retirarse antes de la segunda ronda de Roland Garros, Osaka reveló que había sufrido varios episodios de depresión y ansiedad durante su carrera.

Leylah Fernández despide Naomi Osaka, actual campeona del #USOpen ¡Dos jugadores de solo 18 años dieron la sorpresa el día de hoy! 💥 🎾 pic.twitter.com/eO3OW79sol — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) September 4, 2021

Posteriormente renunció a competir en Wimbledon en medio de una controversia por su negativa a participar en ruedas de prensa, que le costó una multa en Roland Garros.

El pasado julio en los Juegos de Tokio, en los que fue elegida para encender el pebetero olímpico, Osaka también se despidió prematuramente en octavos.

“Siento que últimamente, cuando gano, no me siento feliz. Me siento más bien aliviada”, explicó. “Y luego, cuando pierdo, me siento muy triste. No creo que eso sea normal”.

“Esto es muy difícil de articular. Básicamente siento que estoy en este punto en el que estoy tratando de averiguar lo que quiero hacer”, afirmó justo antes de anunciar su descanso de las pistas.

Osaka pudo ganar el partido, pero perdió el desempate, perdió el partido y perdió la calma. La canadiense Leylah Fernandez, de 18 años, dio la sorpresa https://t.co/hkeyOZbmKh — CNN en Español (@CNNEE) September 4, 2021